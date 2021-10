Solo un giorno di riposo per i tanti appassionati di calcio che alle 15 potranno gustarsi un antipasto piuttosto gustoso dell'undicesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Lazio, infatti, sono quasi pronte per darsi battaglia e sperare, entrambe, nel sorpasso alla Roma che, invece, domenica sarà la penultima portata di un campionato sempre più avvincente, contro il Milan per altro.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina all'Olimpico, gli uomini di Maurizio Sarri hanno l'obbligo di continuare su quella scia, anche perché il brutto pomeriggio di Verona non può essere cancellato dopo un solo risultato utile. È vero che, questa, non è per nulla una partita semplice.

SECONDO TEMPO

53' - Ribaltamento di fronte, ci prova l'Atalanta: la conclusione di mancino di Zappacosta viene deviata in calcio d'angolo

52' - Immobile si presenta tutto solo davanti a Musso: la sua conclusione viene neutralizzata da una grande parata dell'ex Udinese

46' - Inizia il secondo tempo della partita, senza cambi tra i due allenatori

PRIMO TEMPO

46' - Grande azione personale di Zapata che tiene botta su Marusic e lo supera, poi scarica un destro potente e incrociato sul secondo palo che batte Reina

42' - Scintille in campo dopo un intervento di Luis Alberto su Freuler. Dopo un momento di tensione, il gioco prosegue senza conseguenze

34' - Luiz Felipe stende Zappacosta: cartellino giallo per il difensore biancoceleste

31' - L'Atalanta continua ad attaccare ma la Lazio respinge i tentativi dei nerazzurri: Zapata suona la carica, la difesa regge

18' - Palla profonda per Immobile, imbeccato alle spalle della difesa dell'Atalanta, il suo tiro viene parato da Musso, ma sulla ribattuta si avventa Pedro che sblocca la gara del Gewiss Stadium

10' - Demiral svetta di testa su calcio d'angolo: pallone al lato

9' - Un'altra occasione per l'Atalanta, sempre con Zapata. Stavolta il colombiano viene murato da Milinkovic-Savic

6' - Inizio aggressvo dell'Atalanta: occasione per Zapata che viene murato dalla difesa biancoceleste. L'azione continua e ci prova anche Ilicic, anche lui chiuso al limite dell'area

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium per la prima partita dell'undicesimo turno di Serie A tra Atalanta e Lazio. Obiettivo (per entrambe): superare la Roma di José Mourinho

Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

