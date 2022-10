Atalanta-Lazio è il primo big match dell'undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo aver interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive nel pareggio contro l'Udinese, cercano il riscatto ai danni di un'Atalanta finora mai sconfitta (7 vittorie, 3 pareggi). I precedenti sorridono ai padroni di casa: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in nove delle ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (4V, 5N): l’unico successo biancoceleste nel periodo è arrivato il 31 gennaio 2021 (1-3 al Gewiss Stadium). Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile: le statistiche raccontano di solo 9 vittorie su 33 gare giocate in assenza dell'attaccante. Felipe Anderson giocherà al centro dell'attacco, con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Gasperini ha recuperato Zapata e Musso, ma partiranno dalla panchina. In difesa c'è il ritorno di Djimsiti e sulla trequarti confermato Lookman che è nel suo momento migliore: va a segno da tre partite consecutive (è la sua striscia più lunga). Calcio d'inizio alle ore 18:00 al Gewiss Stadium.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; Muriel. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18.00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it