Atalanta-Milan, diretta alle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Milan è il big match della seconda giornata di Serie A. I rossoneri sono ospiti della Dea: fischio d'inizio alle 20.45. Pioli (che recupera Tonali) nella prima giornata si è sbarazzato dell'Udinese 4-2 grazie alla doppietta di Rebic, Gasperini invece ha avuto la meglio sulla Sampdoria (2-0) con i gol di Toloi e Lookman.

APPROFONDIMENTI SERIE A Milan, c'è l'insidia l'Atalanta ma con un Tonali... I VOTI Milan-Udinese, le pagelle: Kalulu è ormai una certezza (7),...

Segui Atalanta-Milan in diretta

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Zapata, Lookman. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Dove vedere Atalanta-Milan

Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q (fermo restando l'abbonamento anche a Dazn) e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.