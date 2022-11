Atalanta-Napoli, Gasperini è pronto: «Non daremo riferimenti a Spalletti»

«Era difficile prevedere che questa sarebbe stata una gara tra prima e seconda della classifica», dice Gian Piero Gasperini, allenatore di un’Atalanta che domani vuole portare il primo sgambetto al Napoli anche in campionato dopo quello in Champions League. «I meriti del Napoli sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Il Napoli è sorprendente proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso - ha detto l’allenatore nerazzurro in conferenza - Sotto l'aspetto tattico faremo delle cose per non concedere spazi a chi ha grande velocità. Sarà importante non concedere spazi ma nemmeno abbassarci troppo, dobbiamo fare una partita buona e attenta».

Che Atalanta aspettarsi in campo? «De Roon si sta allenando con la squadra e domani verrà convocato, sembra guarito, ma è chiaro che c'è sempre un po' di preoccupazione. Per Muriel è un problema più tendineo che muscolare, peccato perché aveva fatto alcune partite in una buona condizione, riprenderà dopo la sosta. Duvan sta crescendo anche sotto l'aspetto atletico, ha fatto dei passi in avanti. Giocare senza una vera prima punta è una soluzione possibile, in questo momento Lookman è quello che si presta un po' a tutti e due i ruoli. Abbiamo comunque Zapata, Boga, Malinovskyi: i loro difensori centrali quando hanno dei riferimenti sono molto più forti».