Sono tantissimi i tifosi dell'Atalanta che hanno aspettato i nerazzurri è il Napoli all'esterno dello stadio di Bergamo, dov'è questa sera si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Maxi assembramento in attesa del match, cori e fumogeni di sostegno per gli avversari degli azzurri in una gara che assegnerà il passaggio in finale del torneo.

Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA