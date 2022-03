Atalanta-Napoli, per Gasperini è l'ultima chiamata Champions

L'Atalanta europea di Gasperini in questa stagione sta facendo più fatica in campionato. La formazione bergamasca si è qualificata per i quarti di finale di Europa League dove affronterà il Lipsia e ha dimostrato finora di avere le carte in regola per poter andare avanti in coppa fino alla fine. In campionato invece è al quinto potso con 51 punti insieme alla Roma (ma i bergamaschi devono recuperare la partita con l'Atalanta) a otto punti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati