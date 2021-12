Diretta Atalanta-Roma 0-1: Abraham in gol dopo un minuto a Bergamo

«Sei anni contro sei mesi, dodici sessioni di mercato contro una». La sintesi di Mourinho sulla sua Roma e sull'Atalanta è tutta nella frase di ieri in conferenza stampa. Eppure «non firmerei per un pareggio», dice lo Special One. Contro la Dea lanciatissima di Gasperini ritrova Zaniolo che fa coppia davanti con Abraham, in difesa torna Mancini ed è recuperato Smalling. Nell'Atalanta la prima punta è Zapata. Fischio d'inizio alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Segui Atalanta-Roma in diretta

PRIMO TEMPO

22' - Ancora l'Atalanta vicina al pareggio: a salvare la Roma stavolta ci pensa Ibanez sul tiro di Hateboer

20' - Brivido per la Roma: Djimsiti ci prova dalla distanza, la palla esce di poco alta sopra la porta di Rui Patricio. C'era anche la deviazione di Mancini

9' - La punizione di Veretout finisce alta sopra la traversa della porta di Musso. Giallo per Zaniolo per un fallo su Freuler

7' - Il primo ammonito del match è De Roon per un fallo su Zaniolo in ripartenza. Punizione dal limite per la Roma

1' - Roma già in vantaggio grazie al gol di Abraham su assist di Zaniolo. Proteste per l'Atalanta per un contatto in area con un difensore nerazzurro, l'arbitro fa proseguire e assegna il gol ai giallorossi

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium per la partita tra Atalanta e Roma, sfida ad alta classifica della diciottesima giornata di Serie A

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho