Dopo la squillante vittoria in Champions League, l'Atalanta si rituffa in campionato con l'impegno casalingo contro la Sampdoria. Per Gasperini la possibilità di effettuare alcuni cambi in tutte le zone del campo soprattutto non gli mancano le alternative in attacco dove chiedono spazio Lammers e Malinovskyi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszinsky, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Ultimo aggiornamento: 15:46

