Live Atalanta-Sassuolo 0-0: Gasp vuole riprendersi il primo posto

La decima giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’Atalanta al Gewiss Stadium. I neroverdi sono reduci dall’immeritata sconfitta in casa con l’Inter, mentre l’Atalanta arriva dal 2-2 subito in rimonta in casa dell’Udinese.

In casa neroverde Dionisi deve fare sicuramente a meno di Muldur e Defrel, in casa bergamasca invece Gasperini deve fare la conta con le assenze: mancano infatti Musso, Djimsiti, Palomino, Toloi e Zappacosta.