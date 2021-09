Atalanta-Sassuolo live dalle 20.45: Gasperini punta ancora su Zapata

Dopo aver perso le prime due gare di Serie A contro il Sassuolo nella stagione d'esordio dei neroverdi (2013/14), l'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le successive 14 sfide nel torne, segnando una media di 2.6 gol a incontro. Dopo il successo per 1-0 contro la Salernitana, l'Atalanta potrebbe tenere la porta inviolata per due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (tre in quel caso).

Il Sassuolo ha perso le ultime due gare di Serie A e potrebbe registrare tre sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dal gennaio 2020. Il Sassuolo non pareggia una trasferta di Serie A dallo scorso gennaio (1-1 a Cagliari) - da allora i neroverdi hanno registrato sei successi e quattro sconfitte fuori casa (inclusa la più recente contro la Roma alla terza giornata).