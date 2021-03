L'Atalanta, con Pasalic (autore di una doppietta) e Muriel, batte lo Spezia e aggancia la Juventus al terzo posto. Un buon biglietto da visita in vista della trasferta di Champions a Madrid contro il Real per il ritorno degli ottavi. Ma inizialmente non è una gara semplice per i bergamaschi. Infatti, è un ottimo primo tempo quello giocato dai liguri. La squadra di Vincenzo Italiano dimostra compattezza tra i reparti. Disputa una prima parte di gara eccellente in fase difensiva, costringendo l’Atalanta a cercare spazi che non trova. Lo stesso Ilicic, il giocatore con più qualità nella rosa di Gian Piero Gasperini, deve tornare a centrocampo – lontano dalla porta avversaria – per provare a toccare un pallone e avviare un’azione. Lo Spezia rischia poco. Solo su un colpo di testa di Pasalic e su un errore di Zoet, che consegna la palla al centrocampista croato, veloce a smarcare Ilicic. Ma lo sloveno, forse con troppa superficialità, prova un pallonetto a portiere battuto respinto con tempestività da Erlic. I liguri, però, non solo si difendono, ma provano a impensierire la difesa della Dea con la velocità di Nzola. Ma ad accendere il gioco della squadra di Italiano è Verde, che con un’invenzione manda in porta Ricci, ma Sportiello devia. Nella ripresa l’Atalanta rinasce. Colpisce in due minuti con Pasalic e con una magia di Muriel. Poi è sempre Pasalic a triplicare. Chiude Piccoli con il 3-1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajili, Erlic, Marchizza; Maggiore, Sena, Ricci; Gyasi, Nzola, Verde. All.: Italiano

Ultimo aggiornamento: 22:39

