Il Torino non partirà per Bergamo, dove l'attendeva l'Atalanta in vista della gara di campionato di domani pomeriggio. A bloccare la squadra granata è stata nel pomeriggio di oggi l'Asl di Torino, la quale ha disposto la quarantena obbligatoria di cinque giorni a tutto il gruppo squadra, dopo che in mattinata era emersa la positività di un nuovo giocatore al Covid-19 - portando così a 8 il numero complessivo dei calciatori in isolamento. Il lasso temporale di stop imposto alla squadra di Ivan Juric non gli permetterà così neppure di disputare il match casalingo in programma domenica 9 gennaio contro la Fiorentina.