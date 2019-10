Il primo gol in trasferta dell'Udinese, firmato dal bomber bianconero Okaka (a quota 3), ha il potere di ridestare un'Atalanta reduce dalla manita di Manchester in Champions e capace di rimontare fino al 7-1 sfruttando la superiorità numerica in occasione del rigore del sorpasso. E sfruttando soprattutto la giornata dei pareggi delle prime, per consolidare il terzo posto a -3 dalla Juve e -2 dall'Inter. Miglior difesa del campionato alla vigilia (6), quella dei friulani non ha retto il confronto col miglior attacco (28), vedendo evaporare in una ventina di minuti il sogno di fare altri punti in trasferta dopo le reti bianche strappate a Verona alla quinta giornata. Gasperini opta per Muriel dall'inizio con Malinovskyi in panchina e Gomez tra le linee, mentre dietro il crac (flessore sinistro?) di Palomino in riscaldamento fa saltare il turno di riposo per Toloi (insieme a Kjaer e Djimsiti). Di là Sema è l'alternativa a Stryger Larsen da pendolino destro con Samir allargato a sinistra e de Paul a fare la spola con l'attacco. Ma alla fine la terza forza della serie A non trova ostacoli nella tattica. Al 7' Ilicic libera di tacco Hateboer che mette in mezzo dal fondo, con Muriel a sbagliare la mira sulla diagonale in chiusura di BecÆo, ma la svolta è dietro l'angolo: Kjaer perde il pallone sulla pressione di Okaka che infila Gollini (11') di destro sulla sua uscita. Al 16' Muriel vince un contrasto e serve Gomez, il cui radente in direzione del primo palo viene intercettato da Musso. Al 21' il fuorigioco (molto dubbio) vanifica inizialmente il pari di destro di Ilicic sull'asse lungo in verticale Gomez-Muriel-De Roon, con Maresca a ribaltare il verdetto tramite Var dopo due minuti e mezzo.



I bergamaschi provano i brividi lungo la schiena intorno alla mezzora, ma scampato il doppio pericolo Okaka-Lasagna, col primo a non riuscire a calciare sul triangolo con Madragora e il secondo a farsi dire di no di piede dall'estremo di casa, inseriscono la freccia: al 32' Opoku (giallo sulla primissima azione atalantina) taglia la strada da tergo a Ilicic, servito dal colombiano: secondo giallo e lo stesso Muriel dal dischetto spiazza l'oriundo argentino per il vantaggio. Taccuino pienissimo anche nel finale di prima frazione. Al 37' BecÆo leva la mano sinistra dal cross di Gomez toccando la palla di braccio, attaccato al corpo: niente penalty-bis. Sei giri di lancetta e arriva la chiusura virtuale della pratica: Muriel suggerisce da sinistra per Castagne, Musso si oppone ma è pronto Ilicic, il cui sinistro viene deviato leggermente nel sacco da Samir. Okaka (a lato) e il Papu nel recupero non inquadrano il mirino, Muriel in avvio di ripresa (Pussetto per Okaka e l'attacco Udinese si spegne) sì, piazzandola sul primo palo sul cross dal fondo a destra di Gomez entro due minuti. Ancora cinque minuti e l'argentino, dopo essersi fatto ipnotizzare da Musso, imbecca da sinistra nel corridoio Pasalic, lesto a firmare la cinquina sporca. Entra Malinovskyi per Djimsiti (De Roon arretrato in difesa), ma la musica non cambia. Al 9' Ilicic coglie la traversa dal limite, al 13' combina con Muriel costringendo il portiere ospite ad alzarla in corner. L'occasione numero 3 della partita del capitano di casa (16', telefonata su tiro di Malinovskyi ribattuto) precede il cambio sui due fronti, Fofana per de Paul e Barrow proprio per Gomez. Il gambiano si prova scendendo da sinistra, Musso respinge sui piedi di Pasalic che sbaglia a porta vuota svirgolando malamente (21'). Altro caso da moviola al 26': Castagne ruba palla e la porge a Muriel che in mischia manca la tripletta: Samir lo tocca da dietro, è rigore e insieme tripletta per il connazionale orfano di Duvan Zapata. Esordio assoluto per il 2002 ivoriano della Primavera Amad Diallo Traore, dal 32' per Ilicic, mentre il minuto dopo Fofana sul primo angolo a favore respinto dalla difesa coglie il montante pieno con un bolide mancino da fuori area. E al diciassettenne, lunedì sera impegnato nello stesso stadio per la Supercoppa Primavera contro la Fiorentina, bastano tre metri di spazio per convergere da destra segnando sul primo palo (37').