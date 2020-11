Dopo il successo di Liverpool, la squadra di Gasperini vuole tornare a vincere anche in campionato, dove è reduce da due pareggi. Ospite al Gewiss Stadium l'ottimo Verona di Juric, che cerca il sorpasso in classifica proprio ai danni dei nerazzurri. Atalanta con Gomez e Ilicic dietro a Zapata: Muriel parte fuori, non convocato Pasalic. Senza Kalinic infortunato, Juric si affida a Di Carmine; Lovato al centro della difesa.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

