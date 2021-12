Alle 21:15 non era ancora arrivata la comunicazione ufficiale. Ma era stata anticipata da un fatto: il saluto da parte dei giocatori del Villarreal ai proprio tifosi, presenti allo stadio, che si sono beccati un paio d'ore di neve. Atalanta e Villarreal si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale di Champions League oggi alle 19. E quindi non si gioca. Impossibile dopo un'intera giornata di neve che ha imbiancato Bergamo e tutto il Nord Italia. Forse meglio così per la squadra di Gasperini, che è obbligata a vincere. Con questo campo, impossibile per la Dea riuscire a esprimersi al meglio. Le condizioni di domani non promettono comunque nulla di buono, ma comunque un orario c'è.