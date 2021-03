A Suarez risponde Benzema: 1-1 tra Atletico e Real Madrid

Il derby di Madrid lo hanno deciso i bomber: Suarez da una parte, Benzema dall'altra. Finisce 1-1 tra Atletico e Real, un risultato che sta bene sicuramente alla squadra di Simeone, anche se, il pareggio per opera dell'attaccante francese, è arrivato al minuto 88: rimane l'amaro in casa Colchoneros, una vittoria avrebbe virtualmente regalato la Liga all'"altra" squadra di Madrid. Rimane in vetta la truppa del Cholo (+3 sul Barcellona e +5 sui cugini e con una partita in meno), ma sicuramente, a pochi istanti dalla fine, il tecnico argentino già sognava la vittoria definitiva che avrebbe dato la mazzata finale alla squadra di Zidane.

CARATTERE REAL

Il Real, questo pareggio, se l'è preso con il carattere. Rimandendo in partita quando l'Atletico attaccava con veemenza, e andando a sfruttare una delle rare occasioni dalle parti di Oblak. Assist di Casemiro e girata vincente di Benzema per il gol che ha fissato il risultato. Al 15' del primo tempo era stato Suarez a piazzare il movimento vincente per presentarsi davanti a Courtois e batterlo con l'esterno destro sul secondo palo. Ma è stata decisiva anche la giocata di Llorente in mezzo al campo che poi ha chiuso con il pallone in profondità servito con i tempi giusti per il compagno. Derby ruvido, com'è giusto, e che ha visto anche Courtois diventare decisivo all'inizio della ripresa con il doppio intervento prima su Carrasco e poi su Suarez. Il Real non è apparso nelle migliori condizioni - anche le assenze erano pesanti - e di conseguenza, pensando all'Atalanta, rimane la sensazione che la squadra di Gasperini se la possa davvero giocare in Spagna. Sognando così un passaggio del turno che sarebbe storico.

