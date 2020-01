Il Barcellona è alla ricerca disperata di un attaccante che possa in qualche modo sopperire all'assenza di Luis Suarez, la cui stagione sembra essere finita a causa di un infortunio. Non è facile sostituire un centravanti del calibro dell'uruguagio e, nell'attesa di provare l'assalto ad Harry Kane del Tottenham - che piace molto ai dirigenti del club blaugrana, ma non si muoverà da Londra prima dell'estate - l'obiettivo resta Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese dell'Arsenal ed ex del Borussia Dortmund. Lo scrive il Mundo Deportivo che precisa come il giocatore sia legato ai Gunners da un contratto che scadrà nel 2021. Aubameyang ha 30 anni, ha ancora molto da spendere in termini di gol e ambizioni. Le alternative all'attaccante del Gabon sono il francese Giroud, nel mirino dell'Inter, e lo spagnolo Llorente, in uscita dal Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA