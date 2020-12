«Avremmo meritato di più sia la scorsa settimana contro la Real Sociedad che stasera con il Napoli, avremmo meritato di vincere». Arne Slot non si nasconde, il suo AZ avrebbe potuto fare più male a questo Napoli in Europa League: «Ma se sbagli un rigore ti fai male da solo. A volte abbiamo più di un’occasione ma non siamo bravi a sfruttarle, è un nostro difetto».

«In ogni caso non ci fasciamo la testa e abbiamo un ottimo vantaggio per l’ultima gara da giocare contro il Rijeka la prossima settimana» ha continuato l'allenatore degli olandesi a fine gara. All'AZ Alkmaar basterà una vittoria per qualificarsi: «Non è una sfida da sottovalutare, loro hanno perso poche volte nelle ultime gare e hanno saputo imporre il pari alla Real Sociedad. Siamo bravi a giocare in casa nostra, ma andare in trasferta in Croazia sarà complicato».

