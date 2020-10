«Sapevamo che per vincere contro il Napoli dovevamo difendere molto bene». Arne Slot non si nasconde, la sua versione tutta fidensiva dell'AZ Alkmaar ha raggiunto quanto sperava. «Gli azzurri sono un club al top in Italia, non abbiamo creato molte occasioni ma ne è bastata una e De Wit ha fatto un bel gol» ha detto l'allenatore degli olandesi in conferenza.

«Sappiamo ancora come ci si sente a vincere, è bello farlo e poi contro il Napoli si tratta di un successo storico per l’Az Alkmaar» ha aggiunto Slot. «Non cambia l’obiettivo dopo la gara di stasera, giochiamo in tre competizioni, speriamo di rimanere anche a gennaio in Europa, abbiamo fatto solo un piccolo passo» ha concluso.

