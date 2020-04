Continua la programmazione speciale di Sky Sport (Sky #IoRestoACasa). La settimana di Sky Sport Uno dedicata ai bomber della Serie A (oggi “Ibrahimovic Day”) si conclude con il “BAGG10 WEEKEND” (25-26 aprile). Due giornate interamente dedicate a uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi: Roberto Baggio (in coda il palinsesto dettagliato). Sul canale 201 sarà possibile rivivere le prodezze del “divin codino” in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia e le sue magie con la maglia azzurra ai Mondiali d’Italia ’90 (Italia-Inghilterra) e USA ’94 (le partite vs Nigeria, Spagna e Bulgaria) con i commenti originali dell’epoca.



Tra le tante sfide da non perdere, eccone alcune selezionate nell’archivio di Sky Sport:



Juventus-Sampdoria 3-1 (8/9/1993): la stagione del Pallone d’Oro, un anno in cui mette in mostra tutto il suo repertorio, in questa partita segna anche il suo primo gol in pay tv.

Milan-Inter 1-1(24/11/1996): Baggio segna uno splendido gol nel derby con la maglia rossonera.

Bologna-Napoli 5-1 (2/11/1997): Baggio firma una doppietta in una delle migliori partite della sua stagione al Bologna.

Inter-Venezia 6-2 (10/1/1999): una partita memorabile, con rabona, gol e scambi straordinari con Ronaldo “il Fenomeno”. La migliore partita giocata dai due geni del calcio insieme in nerazzurro.

Juventus-Brescia 1-1 (1/4/2001): uno dei più bei gol della storia del “divin codino”,al “Delle Alpi” di Torino contro la Juventus

Milan-Brescia4-2 (16/5/2004):l’ultima partita di RobertoBaggio con la standing ovation di San Siro



Tante le rubriche e produzioni originali di Sky Sport con protagonista il numero 10: da "Storie di Matteo Marani - 1990, Il caso Baggio" a "L'Uomo della Domenica Baggio" di Giorgio Porrà, "Federico Buffa Racconta Storie Mondiali - Maledetti Rigori (USA 1994)", "History Remix Baggio" con le sue migliori partite e due speciali inediti: "Profili Collection – Dicevano di Baggio" (con le voci, tra gli altri, di Carlo Mazzone e Pep Guardiola, suo allenatore e compagno di squadra nell'esperienza al Brescia) e "Baggio: l'essenza e i valori dello sport", con le parole del campione all'ultimo Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, alla presenza anche dell'amico Javier Zanetti.