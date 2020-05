Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan. La sua esperienza al Monaco è stata negativa, da dimenticare. Il centrocampista francese a fine stagione (la Ligue 1 è già ufficialmente finita tra polemiche e ricorsi) tornerà a disposizione del Chelsea che poi lo rimetterà sul mercato. E per il Milan potrebbe essere un’occasione di mercato da non farsi scappare. Il centrocampista classe 1994 (26 anni ad agosto) sta mandando segnali positivi al club rossonero. Ora tocca a Ivan Gazidis decidere se raccoglierli. Un ritorno al Milan non è da escludere considerato che in quella zona del campo il Milan dovrà intervenire con una mezza rivoluzione. Difficilmente il Chelsea però lascerà il giocatore andare via nuovamente con la formula del prestito.



Il suo contratto con i Blues scade il 30 giugno 2022. La sua valutazione si aggira ancora intorno ai 25 milioni di euro. Un prezzo che Casa Milan può certamente cercare di trattare per strappare uno sconto. Il vero problema piuttosto riguarda il suo ingaggio: Bakayoko percepisce un ingaggio da 7 milioni annui. Una cifra che al Milan venne coperta per la metà da Abramovich. La politica rossonera oggi è diversa: Baka può decidere di accettare una decurtazione ma difficilmente potrà dire di sì a uno stipendio da 2,5 milioni netti a stagione.



Per questa ragione, per il monte ingaggi al ribasso il Milan si sta orientando sul mercato, ormai da mesi, su altri profili per esempio su Eduardo Quaresma. Dopo Rafael Leao il Milan sta guardando con interessa ancora al Portogallo. Lo scout rossonero ha puntato il talentuoso difensore portoghese emerso con la maglia dell'Under 23 dello Sporting Lisbona. Per lui c'è aria di promozione in prima squadra con tanto di maglia da titolare. A incoraggiare il Milan c'è la risposta negativa da parte dell'entourage del giocatore alla prima proposta di rinnovo. Il Milan prova a inserirsi giocando la carta Leao…