Adesso Mario Balotelli è più di una suggestione. Il ritorno al Monza è un’idea più che concreta. C’è l’apertura anche del patron, Silvio Berlusconi, che per il suo club sogna un grande campionato in A, il primo in 110 anni di storia. L’attaccante, attualmente in Turchia all’Adana Demirspor, ha tantissima voglia di tornare in Italia e conquistare la Nazionale, essere una guida per i giovani, in questo nuovo ciclo annunciato dal ct Roberto Mancini alla vigilia della gara di Wembley contro l’Argentina. Insomma, Super Mario ha voglia di dimostrare di poter fare ancora grandi cose. Ma sulla lista di Galliani non c’è solo lui. Il sogno in attacco è Belotti, che arriverebbe a parametro zero. Poi ci sono anche Caldara, Gabbia, Ballo-Touré, Sensi, Messias, Castillejo, Maldini, Colombo e Simy. Con una grande attenzione al giovane Luka Romero, centrocampista 17enne della Lazio.

Calciomercato, il Milan su Renato Sanches

Il Milan, invece, aspetta Origi, mentre è al lavoro per Renato Sanches del Lille. E c’è grande attesa per il rinnovo di Paolo Maldini come direttore tecnico e Frederic Massara come direttore sportivo, gli artefici del 19° scudetto. Gerry Cardinale sa che non può fare a meno di loro. Da quel momento, poi, partirà davvero il mercato rossonero. Che in cima alla lista dei desideri ha due talenti del Bruges, Lang e De Keteleare e sta facendo un pensierino per Zaniolo. Alternative sono Mahrez (lui, però, costa di più) e Lingard. E a proposito di squadre in attesa, l’Inter a giorni avrà una risposta da Dybala – arriverebbe a zero per porre la firma su un contratto di 6 milioni all’anno – e segue con attenzione la vicenda tra Lukaku e il Chelsea. Invece, la Juventus avrà quelle di Pogba (il centrocampista francese non vede l’ora di vestire nuovamente la maglia bianconera) e di Di Maria. Mentre il Napoli sembra aver vinto la concorrenza dei nerazzurri per Bernardeschi, un altro giocatore in scadenza il 30 giugno, dopo la fine del rapporto con la Juventus.