Nessun coro razzista contro Mario Balotelli Verona . Lo ribadisce il sindaco Federico Sboarina. «Sembra che la sentenza sia già stata scritta. È oggettivamente inaccettabile quello che sta succedendo alla nostra città», spiega all'ANSA. «Ribadisco - afferma Sboarina - ieri ero allo stadio e quando Balotelli ha calciato via la palla la sensazione di tutti è stata di stupore. Nessuno riusciva a spiegarsi perché». «Quindi - aggiunge - non può esistere che da un presupposto che non esiste, perché allo stadio non ci sono stati cori razzisti, venga messa alla gogna una tifoseria e una città».