Mattinata napoletana per Mario Balotelli, l'attaccante italiano che ha fatto visita in città dove è nata sua figlia Pia. L'ex punta del Manchester City - tra le altre - ha approfittato dell'occasione per fare visita al murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli, scattando anche alcuni selfie con tifosi e curiosi che erano presenti al Largo Maradona.