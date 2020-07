LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata amara per il Barcellona di Quique Setien. I catalani si fermano al Camp Nou sconfitti 1-2 dall’Osasuna e devono dire addio al sogno Liga, che finisce nelle mani dei rivali del Real Madrid. A poco vale la rete del pareggio momentaneo di Lionel Messi, il gol che avevano segnato gli ospiti nel primo tempo con Arnaiz ha spento le ultime fiammelle di speranza per Suarez e compagni, poi vittoriosi con il gol in pieno recupero di Torres.Contemporaneamente il Real di Zidane si è imposto in casa sul Villarreal: i gol di Benzema regalano il campionato ai blancos. Sarà quindi inutile l’ultima giornata di campionato per la vittoria della Liga, l’unico obiettivo nell’obiettivo del Barcellona resta la Champions: la sfida contro il Napoli del prossimo 8 agosto è l’ultima possibilità di Setién di salvare la stagione provando anche a conquistarsi la conferma sulla panchina blaugrana.