Ousmane Dembelé dovrà restare fuori per almeno sei mesi. A comunicarlo è lo stesso club: «Si è sottoposto in Finlandia a una operazione al tendine del ginocchio prossimale alla coscia destra». Questo significa che il club catalano potrà mettere sotto contratto un giocatore per sostituire il francese, che dovrà essere scelto o nei campionati spagnoli o tre gli svincolati e che potrà giocare solo nelle competizioni nazionali.



Dembelè, quindi, salterà le due gare degli ottavi di Champions League contro il Napoli e che sono in programma il 25 febbraio al San Paolo e a marzo al Camp Nou. Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA