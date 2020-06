LEGGI ANCHE

Albasta un gol dial minuto 70 per avere la meglio dell'Athletic Bilbao e continuare a volare in testa alla classifica. La squadra di- avversaria Champions del Napoli di Gattuso - torna a guadagnarsi i tre punti dopo il mezzo stop dell'ultimo turno.La rete del centrocampista blaugrana basta per arrivare a quota 68 in classifica, per qualche ora primi da soli visto che ilpuò pareggiare i conti ma ha ancora una partita in meno. Contro il Bilbao, Messi - che oggi festeggia i 33 anni - non è riuscito a trovare il suo personale 700esimo gol in carriera, ma ha sfoderato l'assist vincente per il compagno.