Euro avversari, Barcellona beffato: il Granada pareggia al 90°

Una vittoria assaporata per mezz'ora e sfuggita via solo nel finale. Il Barcellona di Xavi, avversario europeo del Napoli a febbraio, continua nel suo periodo altalenante in stagione: nell'anticipo di sabato di Liga, infatti, i catalani non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Granada.

La squadra blaugrana era passata in vantaggio all'ora di gioco con il gol, ancora una volta, di Luuk de Jong, schierato titolare dal Xavi. Ma il pareggio dei padroni di casa del Granada arriva come una beffa al 90° con Puertas. Il punto conquistato muove la classifica del Barcellona, ora al 6° posto con 32 punti in attesa che si completi il turno.