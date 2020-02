Si complica la vicenda che vede Cadena Ser accusare il Barcellona di aver pagato un milione di euro alla società privata I3 Ventures per screditare alcuni giocatori sui social network. Ieri il club aveva smentito decisamente, ma la radio è tornata all'attacco confermando quanto rivelato domenica notte nel corso del programma El

larguero. Lo ha fatto pubblicando un dossier di 36 pagine nelle quali si conferma la gestione da parte di I3 Ventures di alcuni account di social media che avrebbero trasmesso messaggi negativi contro tesserati dello stesso Barcellona - tra i quali Leo Messi e sua moglie Antonela, Piqué, Xavi, Guardiola - con il fine di metterli in cattiva luce o di creare loro pressioni. Cadena Ser sostiene inoltre di poter provare che il denaro per pagare i servizi di I3 Ventures sarebbe inserito nella contabilità non ufficiale del club catalano.



Non ci sarà solo la riunione del direttivo del Barcellona, ma anche una del presidente Josep Maria Bartomeu con i giocatori, fissata dal massimo dirigente per chiarire il caso della società privata I3 Ventures sollevato dalla rivelazioni di Cadena Ser. Fonti vicine a Bartomeu fanno sapere, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, che «in nessun momento la società ha voluto screditare i giocatori, perché sono un patrimonio del club». Oltretutto, la presidenza considera «senza senso» questo tipo di attività. Ecco quindi che Bartomeu ha deciso di riunirsi con i giocatori per tranquillizzarli. Allo stesso tempo il Barça, prossimo rivale del Napoli negli ottavi di Champions, sta studiando quali azioni legali intraprendere per tutelarsi. Ultimo aggiornamento: 13:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA