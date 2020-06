LEGGI ANCHE

Ci sarebbero stati ben sette casi di positività al coronavirus all'interno del. Questa la notizia che arriva dallariportata da RAC1, tra le più importanti radio vicine agli ambienti blaugrana. I contagi sarebbero stati riscontrati in cinque calciatori della squadra a disposizione di Quique Setien e da due membri dello staff catalano.I casi (che non sono stati confermati né smentiti) sarebbero stati rilevati durante i primi test portati avanti dallo staff medico del- avversario Champions deldi Gattuso che forse ritroverà a agosto - ae compagni, tutti asintomatici e ad oggi tutti guariti. La squadra catalana, infatti, si sta allenando da giorni con il gruppo al completo e con sedute collettive per poter rientrare presto in campo.