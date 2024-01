Barcellona in crisi: ko in Copa del Rey con l'Athletic Bilbao e Xavi a rischio

Altra delusione stagionale per il Barcellona di Xavi, i catalani perdono 4-2 contro l'Athletic Bilbao e salutano anche la Copa del Rey dopo aver perso la Supercoppa Spagnola. Pioggia di critiche per Xavi e la squadra che tra poche settimane dovrà affrontare il Napoli di Walter Mazzarri per l'andata degli ottavi di Champions League.

«Ma siamo all'inizio di un ciclo, questa squadra ha un grande futuro con me o senza di me in panchina. So che arrivano critiche quando non vinciamo, non lo scopro oggi» ha spiegato Xavi, investito anche dai rumors di un possibile esonero in queste ore. La squadra non sembra ingranare, insegue in campionato e gli ottavi di Champions potrebbero essere a questo punto decisivi. I problemi di infermeria, inoltre, non si fermano: nella gara contro il Bilbao Xavi ha perso Alejandro Balde e anche Ronald Araujo, che ora rischia di non essere a disposizione per la sfida agli azzurri.