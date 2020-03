LEGGI ANCHE

Un gran secondo tempo è bastato alper avere la meglio deldiin un "Clasico" tra i più attesi degli ultimi anni. Una gara bella da vedere quella andata in scena al Bernabeu con i blancos che ringraziano le reti di Vinicius Jr e Diaz nella ripresa e ora scavalcano in classifica i rivali di sempre, prendonosi il primo posto della Liga. Una sconfitta dura da digerire per Leo Messi e compagni che, dopo il pari di Champions contro il, devono anche salutare il primato nazionale.Pochi ragionamenti pera pochi giorni dal San Paolo: l'allenatore dei catalani, che pure hanno fatto bene per metà gara, ha lanciato in campo una formazione simile a quella vista in, confermando anche Piqué che era uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli . Recuperato anche Jordi Alba, il terzino assente in Europa e titolare questa sera al Bernabeu. Tra gli spettatori interessati a Madrid anche, l'ex madridista ora alla Juventus che ha seguito dallo stadio il match esultando per i suoi ex compagni.