Sarà uno dei protagonisti assoluti sabato sera, leader in mezzo al campo per Frankie De Jong , però, non vede l'ora di poter tornare a giocare la: «Mi sento bene fisicamente dopo aver recuperato dai problemi fisici che ho avuto, le minivacanze hanno fatto bene a tutti per poter ricaricare le pile e ritrovare energia» ha detto a Barça Tv. «Ora mi sento al massimo per poter affrontare il, sono sempre motivato a giocare ma ovviamente la Champions è una competizione speciale in cui trovi sempre motivazioni».Il centrocampista catalano avverte i suoi compagni: «Quando c’è una gara secca non esistono favoriti in campo, dovremo dare tutto in campo ma può succedere di tutto» ha detto. «Il Napoli ha qualità e giocatori molto forti, sarà difficile per noi. Ma inè sempre così, la gara d’andata fu complicata ma ora possiamo fare meglio. Abbiamo avuto tempo per prepararla al meglio. Ilvuoto? Ci dispiace, i tifosi sono fondamentali per noi, ma mancano quattro partite per poter vincere la Champions, ogni gara sarà decisiva e non possiamo pensarci».