Barcellona, clamoroso tracollo: al Camp Nou passa 3-2 l'Eintracht

Grande sorpresa in un Camp Nou gremito in ogni ordine di posti. La squadra di Xavi, grande favorita per la vittoria finale in Europa League, ha perso in casa per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte e, dopo l'1-1 dell'andata, esce dalla competizione. I tedeschi sono andati sullo 0-3 con una doppietta di Kositc (il primo gol su rigore) e un gol di Borré, mentre per il Barça hanno segnato, nei minuti di recupero della ripresa, Busquets e Depay.

Atalanta-Lipsia 0-2 con doppietta di Nkunku: per la Dea cala il sipario sull'avventura europea