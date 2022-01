Barcellona, focolaio Covid infinito: Ferran Torres e Pedri positivi

Covid al Barcellona. Ferran Torres e il suo compagno di squadra Pedro Gonzalez Lopez, ovvero Pedri, sono risultati positivi al Covid-19, ha annunciato questa sera il Barcellona in una nota. Entrambi «stanno bene e sono in isolamento domiciliare». Ferran Torres, ex ala del Manchester City, si è unito al club solo pochi giorni fa. Proprio oggi, poche ore prima dell'annuncio della positività, era stato presentato con la sua nuova maglia al Camp Nou, nel corso di una conferenza stampa. Da diversi giorni il club catalano, come molti altri club della Liga, è in balia della variante Omicron, al punto che il tecnico, Xavi Hernandez, aveva chiesto, invano, il rinvio della partita contro il Maiorca, a causa di un organico privo di 17 giocatori, di cui almeno 10 a causa del Covid.