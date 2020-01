LEGGI ANCHE

Non il miglior Barcellona visto in stagione, ma di certo il miglior modo per cominciare la sua avventura sulla nuova pachina blaugrana.parte con una vittoria all'esordio, il neo allenatore dei catalani, prossimi avversari delagli ottavi di Champions League, porta a casa un trionfo importante nella sua prima serata al Camp Nou.Il sigillo decisivo arriva dal solito Leo Messi : il campione argentino è protagonista di una grande giocata nel finale di gara che stende un buon Granada e regala altre punti di vitale importanza. I blaugrana tornano così in vetta alla classifica a pari punti con i rivali del Real Madrid e ingranano la prima marcia dopo l'addio a Valverde.