Dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Valencia, non poteva permettersi passi falsi il nuovo Barcellona di, così l'allenatore blaugrana arrivato recentemente al Camp Nou ha schierato la migliore formazione possibile, pur se in un match di Copa del Rey contro i modesti avversari del Leganes che valeva il passaggio ai quarti del torneo.Non c'è stata storia, infatti: il Barcellona, che tra tre settimane sarà a Napoli per affrontare gli azzurri negli ottavi di Champions, ha chiuso il match con un netto 5-0, una manita segnata dalle reti di Griezmann, Arthur, Lenglet e soprattutto dall'immancabile doppietta di, l'argentino che già tutti i napoletani aspettano al San Paolo.