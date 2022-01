Il Barcellona evita il ko in coppa: vittoria in rimonta sul Linares

Figuraccia evitata per il Barcellona di Xavi impegnato nei sedicesimi di finale di Copa del Rey. I catalani - lanciati in campo con tante seconde linee e con spazio a Busquets, Dani Alves e Jordi Alba per ritrovare minuti dopo il Covid - hanno vinto a domicilio sul campo del Linares, club spagnolo di Terza Divisione, ribaltando però il risultato solo nella ripresa e rischiando più volte il passaggio del turno.

La rete che inaugura il match è proprio dei padroni di casa con il colpo di testa di Hugo Diaz al 20’, il Barcellona di Xavi, prossimo avversario del Napoli in Europa League, riuscirà a ribaltarla solo nel secondo tempo: è un bel gol di Dembele a siglare il pari, poi ci pensa il classe 1999 Jutgla a segnare il gol del vantaggio e della vittoria finale.