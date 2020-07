LEGGI ANCHE

«L’avevo detto già in passato che sarebbe stato difficile vincere lagiocando così, speriamo serva per una reazione in vista della partita contro ilperché se continuiamo a giocare così la perdiamo». Parole e musica di Lionel Messi , non proprio uno qualunque, il capitano del Barcellona che dopo l'amara sconfitta di ieri sera alcontro l'Osasuna - che ha regalato il titolo di Liga ai rivali del Real Madrid - ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni e al mondo blaugrana in vista della sfida alin«Restano quattro partite e si può decidere tutto il torneo in quelle» ha continuato. «Ma dobbiamo respirare un attimo e fare autocritica su quanto fatto fin qui. Non dobbiamo credere di aver perso la Liga perché ilsia stato più forte di noi, ma perché noi abbiamo avuto colpe. Speravamo di non chiudere così. Siamo stati una squadra irregolare e debole per tutta la stagione, abbiamo mostrato tutte le nostre difficoltà anche in zona gol. Penso che ilabbia fatto benissimo, soprattutto dal ritorno dopo lo stop, ma noi abbiamo tante colpe e abbiamo perso tanti punti per strada. Dobbiamo fare autocritica, noi giocatori ma non solo. Ci sta che il Real le vinca tutte ma noi siamo il Barcellona , anche noi siamo obbligati a vincere ogni partita».