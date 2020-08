Barcellona, Messi interrompe le vacanze per incontrare Koeman

Lionel Messi sta tornando a Barcellona, dopo aver interrotto le vacanze con la famiglia a La Cerdanya, per avere un colloquio con il nuovo allenatore 'blaugranà Ronald Koeman sul futuro della squadra. La notizia era stata data dall'emittente argentina 'TyC Sport', poi ha trovato conferme anche in ambienti di Barcellona. Il fuoriclasse argentino vuole sentire direttamente dall'allenatore quale siano i suoi piani per la squadra della prossima stagione, per vedere se si convince a rimanere oppure se manterrà il desiderio di andarsene dopo l'umiliazione in Champions (2-8) contro il Bayern Monaco. Intanto Koeman ha fatto sapere che dopo aver parlato con Messi vorrà fare altrettanto con gli altri capitani del Bar‡a, ovvero Piquè, Sergio Busquets e Sergi Roberto. Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA