LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra grana da risolvere in casacon protagonista stavolta Arthur , il centrocampista brasiliano dei blaugrana che ha già ufficializzato il suo passaggio dai catalani alla Juventus appena la stagione sarà conclusa. Il calciatore ha infatti comunicato al club blaugrana nelle scorse ore la sua volontà di non tornare ad allenarsi con il gruppo di Setien per la gara di Champions League contro il, restando in Brasile fino all'ufficialità del suo trasferimento in bianconero.Un duro colpo per Setien e il Barcellona, che per la sfida contro il Napoli dideve già rinunciare agli squalificati Busquets ein mezzo al campo. Il club ha già informato Arthur di una eventuale azione disciplinare nei suoi confronti, ma l'entourage del calciatore ha già chiesto al Barça una rescissione anticipata del contratto che eviti così la necessità di tornare in campo per la