Ilritrova la vittoria al Camp Nou grazie ad un rigore del sempre decisivo, ma Setién è preoccupato per l'andamento dell'infermeria blaugrana delle ultime settimane. L'ultimo caso è quello di Arthur, bloccato giovedì da un infortunio alla caviglia destra che l'ha messo ko per la gara contro la Real Sociedad e rischia di fargli saltare anche il match di ritorno degli ottavi Champions contro il Napoli Secondo quanto riportato da As, infatti, la distorsione di secondo grado alla caviglia metterà Arthur fuori combattimento per almeno 2-3 settimane, con il club catalano che ha chiesto assistenza anche a medici esterni per curare il suo rientro. Se non dovesse farcela con gli azzurri il 18 marzo,avrebbe a disposizione solo De Jong ein mezzo al campo, con Sergi Roberto che farà il massimo per rientrare dall'infortunio.