“Puertas cerradas”. A porte chiuse. Il provvedimento tanto temuto, alla fine, è arrivato direttamente dalla Spagna. Stamattina a Barcellona l’incontro decisivo per, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alil prossimo 18 marzo che, a causa del dilagare del coronavirus in Italia e in Europa, si disputerà in un Camp Nou vuoto e triste, seppur in una manifestazione europea. A confermarlo è stato il quotidiano Sport, che ha anticipato la comunicazione ufficiale attesa nelle prossime ore.Questa mattina l’incontro nel Dipartimento della Salute della Catalogna, da una parte Gerard Figueras, dall’altra Òscar Grau, Albert Soler, e Ramon Canal, capo dello staff medico del, in rappresentanza del club catalano. Il peso delle decisioni prese in Italia nelle ultime ore è stato determinante, i blaugrana perderanno circa 5 milioni di euro con questo provvedimento dovendo annullare subito la vendita dei tagliandi per la super sfida. «È una decisione necessaria per la salute pubblica» ha confermato, segretario della Sanirà per la regione catalana, commentando la decisione presa per la gara con il Napoli Il, quindi, non è stato accontentato: il club blaugrana sperava in una decisione intermedia che potesse aiutare sia la squadra che i propri tifosi, ma non è stato così. Ieri, anche la Comunità di Andalusia aveva fatto sapere che Siviglia- Roma di Europa League si sarebbe giocata a porte chiuse, sulla scia di Getafe-Inter e