Nella gara dell'andata di Champions a Napoli, Marc ter Stegen fu uno dei principali protagonisti. Le sue parade decisive evitarono il tracollo ale il portiere tedesco è stato abile a farsi apprezzare anche in questo finale di stagione, nonostante il calo dei suoi. E proprio in vista del ritorno del, in casa blaugrana scatta l'allarme per il suo ginocchio.Secondo quanto riportato da As, infatti, si sarebbero riacutizzati i problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro del portiere classe 1992, uno dei punti di forza della squadra di. In questi giorni,deciderà quando e se tornare ad operarsi per risolvere il problema, ma di certo la situazione preoccupa vista la gara di ritorno contro gli azzurri di Gattuso