Barcellona-Napoli tra dubbi e certezze: Ferran l'unico sicuro di una maglia

Alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli, Xavi non scopre le carte. Nicchia, si nasconde, dice e non dice. D'altra parte lui è il primo a conoscere l'importanza di questa sfida, e non solo perché l'Europa League (e prima ancora la Coppa Uefa) non sono mai finite nella bacheca dei catalani.

Tra le poche certezze ci sono i due veterani: Piquè e Busquets che dovranno caratterizzare la spina dorsale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati