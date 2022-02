Barcellona, è emergenza difesa: «Avanti con quelli che restano»

Un pareggio sofferto, arrivato solo all'ultimo respiro. Il Barcellona di Xavi fa 2-2 nel derby contro l'Espanyol e per l'allenatore catalano il bicchiere è mezzo vuoto: «Dovevamo vincere, abbiamo perso due punti» le sue parole al termine del match domenicale, l'ultimo prima della sfida al Napoli. «Dobbiamo fare autocritica: in avanti le cose cominciano a girare, ma dietro abbiamo tanta difficoltà».

Nelle due prossime sfide contro Napoli e Valencia Xavi dovrà registrare anche tanti problemi in difesa: in Europa non ci sarà Araujo, infortunatosi ieri, in campionato mancherà anche Pique per squalifica. «Sono assenze importanti», ha spiegato Xavi al termine del match «Ci stavano dando una grande mano difensiva. Ma sia con il Napoli che con il Valencia combatteremo con chi sarà a disposizione e scenderà in campo».