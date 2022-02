Barcellona-Napoli con tanti rinforzi ma uno dei big non potrà giocare

È stata presentata questo pomeriggio la nuova lista di calciatori del Barcellona che prenderanno parte alla seconda fase della stagione europea, dalla Champions League all'Europa League. Una lista che interessa molto anche il Napoli di Luciano Spalletti: saranno proprio gli azzurri, infatti, ad affrontare i catalani ai sedicesimi di finale del torneo tra due settimane, trovandosi però di fronte un Barcellona in parte cambiato, con tanti volti nuovi e acquisti di mercato.

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

L'ultimo, in ordine di tempo, è Aubameyang, ufficializzato quest'oggi dal club blaugrana. Ma il Barcellona ha acquistato in questo gennaio anche Ferran Torres e Adama Troré per rifarsi il look in attacco, aggiungendo anche il rientro di Dani Alves in squadra. E sarà proprio il terzino brasiliano il grande escluso della competizione, impossibilitato ad essere in campo con il Napoli: secondo le norme Uefa, infatti, nella lista di febbraio possono essere fino a tre i calciatori aggiunti e la dirigenza catalana ha deciso di lasciar fuori l'ex Juventus e Psg.