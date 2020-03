LEGGI ANCHE

Non si fermano i problemi in casa Barcellona . I blaugrana, in vista delle prossime due sfide tra campionato e, potrebbero non avere, il centrale di difesa che si era visto anche al San Paolo due settimane fa. Il calciatore non si è allenato con il gruppo di Setién e resta un grosso punto interrogativo in vista del match di ritorno contro gli azzurri della prossima settimana.Un periodo non facile per. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il difensore sarà condannato anche al pagamento dinei prossimi giorni per un incidente domestico che l'ha visto protagonista alcune settimane fa. La sua non sarebbe l'unica indisponibilità di, alle prese anche con le assenze di Luis Suarez ed Ousmane Dembelé, oltre a dover valutare le condizioni di Sergi Roberto. Per il ritorno contro ildi Gattuso mancheranno anche Vidal e, squalificati.