Barcellona, Xavi avverte il Napoli: «Europa League nel mio palmarès»

«L’Europa League la vedo come un’opportunità. Un’opportunità di giocarla, di vincerla, è una competizione europea importante». Con queste parole Xavi si proietta ai prossimi impegni europei del suo Barcellona. L'allenatore catalano ha parlato alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid: «Non siamo stati bravi e al livello della Champions League, per questo siamo in Europa League, vogliamo giocarla ora ed è uno degli obiettivi della nostra stagione. Da calciatore l’ho giocata, mi piacerebbe aggiungere al mio palmarès una Europa League vinta».

«Ci siamo rinforzati bene sul mercato, la squadra cambierà con i nuovi acquisti e vediamo dove potremo arrivare» ha continuato l'allenatore blaugrana che in Europa sperimenterà contro il Napoli tutti i nuovi acquisti. «La squadra ha fiducia, vogliamo giocare tutto al massimo. Ci sono ancora quattro mesi di stagione, c’è tempo per migliorare, sono contento di quanto fatto fin qui. Dani Alves fuori dalla lista Uefa? Mi spiace molto, è stata una decisione difficile ma è dovuta solo al ruolo».