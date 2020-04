LEGGI ANCHE

Seiin un colpo solo. Sono arrivate nella tardissima serata di ieri - anticipate dal quotidiano politico catalano La Vanguardia - e riguardano giunta direttiva del(prossimo avversario del Napoli per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League). La giunta resta ancora in piedi, però è palese che la situazione si fa ogni giorno più tesa. I sei dissidenti hanno chiesto la convocazione di nuove elezioni, al momento previste per ile alle quali il presidente attualenon potrà partecipare avendo esaurito i tre mandati ai quali ha diritto un presidente.A dimettersi sono stati due vicepresidenti, Emilie Enrique, e quattro dirigenti, Silvio, la fondamentale Maria, Josepe Jordi. Il primo nome è chiave: in gennaio Rousaud era stato nominato come vicepresidente istituzionale, carica vacante dall’ottobre 2017, da. Che l’aveva scelto come suo delfino, leader della candidatura ‘continuista’. Neanche tre mesi dopo, i due sono ai ferri corti. Rousaud questa mattina è stato intervistato dalla radio catalana Rac1 e ha tirato un'altra bordata a Bartomeu: «Sì, sono certo che qualcuno ha messo le mani nella cassa. Non so chi però», ha risposto alla domanda su presunte malversazioni economiche in seno al club.